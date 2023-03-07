Усі українці змушені оплачувати доставку газу. З’ясувалося, чому у селах доставка газу обходиться дорожче, ніж у великих містах

У Нацкомісії, яка здійснює держрегулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), пояснили ситуацію. Про це розповідає НСН

Зазначено, що тариф на розподіл блакитного палива залежить від таких показників:

специфіки споживання у визначеному населеному пункті;

кількості споживачів у регіоні;

розміру витрат за забезпечення функціонування мережі.

Таким чином, що більше газу використовують споживачі на території обслуговування конкретного облгазу, то нижчим буде тариф. Також необхідно враховувати кількість користувачів та співвідношення протяжності мереж.

Тому у великих українських містах плата за доставку ресурсу нижча, ніж у малонаселених регіонах, де газопроводи проводяться у невеликі села – на сотні кілометрів.

Скільки коштуватиме доставка газу можна розрахувати самостійно. Для цього українці мають зафіксувати свій обсяг споживання у минулому році, після чого помножити його на тариф газорозподільної компанії. Отриману суму потрібно поділити на 12 платежів – і можна дізнатися, скільки потрібно сплачувати за доставку газу на місяць.

Доставка газу – чому українці платять у селах більше, ніж у містах

Різні постачальники газу пропонують такі тарифи на блакитне паливо:

Енерджі Трейд Груп – 7,799 грн;

Нафтогаз України – 7,96 грн;

Еру Людям – 7,70 грн;

Прикарпат Енерго Трейд – 7,98 грн;

Полтавагаз Збут – 7,99 грн;

ТОВ “Київські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн;

ТОВ «Львівенергозбут» – 8,20 грн;

ТМ Світгаз (ТОВ Рітейл Сервіс) – 9,99 грн;

ТОВ “Дніпровські енергетичні послуги” (YASNO) – 8,46 грн.

Компанія Енерджі Трейд Груп має сезонну пропозицію — акційний тариф “Чорна п’ятниця”. У ньому вартість газу становить 7,699 грн за кубометр.

Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що українці заборгували за комуналку 35,35 млрд грн (станом на 1 грудня). Користувачі найчастіше ігнорують платежі за:

гарячу воду та опалення – 24,4 млрд грн;

управління багатоквартирним будинком – 2,21 млрд грн;

водопостачання – 7,4 млрд грн;

вивіз сміття – 1,28 млрд грн.

Джерело

Новини України:

Доставка газу – як розраховується сума платежу і чи можна не платити

Встановити додаток