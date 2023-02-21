Доставка газу – як розраховується сума платежу і чи можна не платити

Українці, які користуються газом, повинні оплачувати не лише за спожиті кубометри блакитного палива, а й за доставку газу. Як розраховується сума цього платежу і чи можна не платити за доставку, якщо газом не користуєтеся?

Що робити, якщо сума за доставку газу завищена, і чи можна не платити, якщо газом не користувалися, розповідає НСН

З таким питанням звернулася читачка з Одеської області: «Підкажіть, будь ласка, на якій підставі приходять платіжки за доставку газу, якщо майже рік я не користувалася ним?»

Доставка газу – як розраховується сума платежу

Вся справа в тому, що навіть якщо споживач не користувався газом цілий рік, але підключений до труби, він все одно має сплатити послугу доставки.

Обов’язковий мінімальний обсяг газу, за розподіл якого доведеться сплатити облгазу, залежить від переліку газового обладнання у будинку:

39 кубометрів на рік – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується лише для приготування їжі;

126 кубометрів на рік – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується для підігріву води та приготування їжі;

314 кубометрів на рік – для об’єкта побутового споживача, на якому природний газ використовується комплексно, зокрема – для опалення, або об’єкта споживача, який не є побутовим.

Тобто на практиці за доставку не платять лише споживачі, яких взагалі від’єднали від труби, і це має бути підтверджено відповідним актом.

Сума абонплати розраховується індивідуально – виходячи з обсягів газу, спожитого за попередній газовий рік, тобто з 1 жовтня 2021 року до 30 вересня 2022 року. Якщо цього періоду сім’я витратила газу менше, ніж у попередньому газовому сезоні, то й платити за розподіл газу вона буде менше. Відповідно, за більшого споживання газу абонплата теж буде більшою.

Ну а якщо споживання газу не було і немає відповідних документів про пошкодження, то облгаз візьме за основу обов’язковий мінімальний обсяг газу.

Джерело

Новини України:

Після обміну лампочок потрібно міняти старі газові котли на нові: подробиці

Як правильно заплатити за доставку газу і як перевірити статус оплати