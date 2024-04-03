Деякі пенсіонери можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. У ПФУ надали пояснення
У Пенсійному фонді розповіли, що пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості, можуть скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм.
Про це розповідає НСН.
Хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг – пояснення ПФУ
Наголошується, що пільга на комуналку надається тим пенсіонерам, які продовжують проживати в сільській місцевості.
Зокрема, це:
- педагогічні працівники;
- медичні та фармацевтичні працівники;
- спеціалісти із захисту рослин;
- працівники музеїв, бібліотек;
- працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.
Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.
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