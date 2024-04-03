Деякі пенсіонери можуть отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг. У ПФУ надали пояснення

У Пенсійному фонді розповіли, що пенсіонери окремих професій, які працювали в сільській місцевості, можуть скористатись пільгою в розмірі 100% знижки на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу в межах встановлених норм.

Про це розповідає НСН.

Хто з пенсіонерів може отримати 100% знижку на оплату комунальних послуг – пояснення ПФУ

Наголошується, що пільга на комуналку надається тим пенсіонерам, які продовжують проживати в сільській місцевості.

Зокрема, це:

педагогічні працівники;

медичні та фармацевтичні працівники;

спеціалісти із захисту рослин;

працівники музеїв, бібліотек;

працівники державних і комунальних закладів культури, закладів освіти сфери культури.

Водночас пенсіонерам, які раніше працювали за такими професіями, для отримання пільги потрібно мати не менше трьох років відповідного стажу роботи і на момент виходу на пенсію працювати на посадах, що дають право на пільги.

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