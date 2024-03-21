Пільги для пенсіонерів у 2024 році: які виплати передбачені українцям

В Україні передбачені пільги для пенсіонерів, які допоможуть полегшити їхнє фінансове становище. Окрім субсидії, вони також можуть скористатися іншими пільгами, що забезпечать їхній соціальний захист.

Про це розповідає видання Новини.LIVE, передає НСН.

В Україні сьогодні мінімальна пенсія становить 2 361 грн. Уряд надає різноманітні пільги пенсіонерам для зменшення фінансового тиску на літніх людей. Ці пільги включають звільнення від сплати земельного податку та можливість безкоштовного паркування тощо.

Знижка на комунальні послуги

Пенсіонери, які мешкають у сільській місцевості і працювали раніше в таких галузях, як:

освіта (педагоги);

медицина та фармація;

захист рослин;

музеї та бібліотеки;

культурні установи та освітні заклади.

Вони мають право на 100% знижку на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Право на субсидію

Пенсіонери мають можливість оформити державну субсидію для виплати за житлово-комунальні послуги. Для цього потрібно звернутися до соціальних служб і подати відповідну заяву та декларацію про доходи.

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається з моменту звернення за її отриманням і виплачується протягом опалювального та неопалювального сезонів. Неопалювальний сезон триває з 1 травня по 30 вересня, а опалювальний — з 1 жовтня по 30 квітня.

Юридична допомога

Пенсіонери можуть скористатися безкоштовною або частково оплачуваною з державного бюджету юридичною допомогою. Крім цього, їм гарантується захист і представництво інтересів у судах, державних та місцевих органах, а також складання необхідних юридичних документів.

Безоплатний проїзд

Якщо у пенсіонера є відповідне пенсійне посвідчення, він має право на безкоштовний проїзд у громадському наземному транспорті, за винятком таксі.

Крім того, пенсіонери можуть скористатися безкоштовним проїздом у залізничному транспорті приміського сполучення, незалежно від місця проживання.

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