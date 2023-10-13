Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину кордону – що варто знати

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину кордону громадянами України. Кого стосуються нововведення

Уряд України збільшив дозвільний “ліміт” для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук в Telegram в п’ятницю, 13 жовтня.

Про це розповідає НСН.

Кабінет міністрів вніс зміни до правил перетину кордону

За його словами, збільшено дозвільний “ліміт” для водіїв, які здійснюють міжнародні автоперевезення.

Нововведення схвалені з метою забезпечення дотримання положень Європейської угоди щодо роботи екіпажів транспортних засобів, які виконують міжнародні автомобільні перевезення (ЄУТР).

Збільшено кількість водіїв, які можуть перетинати держкордон на пасажирському та вантажному транспортному засобі ліцензіата:

для вантажних транспортних засобів збільшено з одного водія до двох;

для пасажирських – з двох водіїв до трьох.

Як відомо, через воєнний стан в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть виїхати з країни.

Дозволяється виїзд тільки при таких підставах, як непридатність до військової служби, наявність трьох неповнолітніх дітей, прийомних дітей, догляд за особами з інвалідністю тощо.

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