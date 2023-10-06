В Україні зміниться проведення практичних іспитів на отримання водійських прав – МВС

В Україні планують покращити систему проведення практичних іспитів на отримання водійських прав

Про це повідомила пресслужба Головного сервісного центру МВС. про це розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

У повідомленні МВС йдеться про те, що зараз в Україні на основі європейського досвіду створюється система підготовки та періодичного навчання екзаменаторів сервісних центрів МВС, розробляються етичні стандарти їхнього спілкування з кандидатами у водії. Це призведе до того, що екзаменатори стануть професійнішими. В результаті покращиться проведення практичних іспитів. Ось таким чином хочуть змінити проведення практичних іспитів на отримання водійських прав.

Окрім того, Головний сервісний центр МВС працює над удосконаленням відповідності європейським стандартам українського свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. За словами начальника Головного сервісного центру МВС Миколи Рудика, зараз ведеться робота над дорожньою картою приєднання до європейської системи обміну інформацією про реєстрацію транспортних засобів та посвідчень водіїв (EUCARIS).

Слід зазначити, що Головний сервісний центр МВС України особливо уважно вивчає досвід Нідерландів. Так, на основі нідерландського досвіду у сервісних центрах МВС створюються безбар’єрні умови надання послуг.

В Україні зміниться проведення практичних іспитів на отримання водійських прав

Як відомо, в червні 2023 року в Україні почали посилювати контроль за проведенням практичних та теоретичних іспитів на отримання посвідчень водія. Також планують запровадити адміністративну відповідальність за погану підготовку водіїв в автошколах та за порушення при проведенні іспитів на отримання посвідчення водія.

Зокрема, у класах для теоретичного іспиту мають бути встановлені 4 відеокамери. У класах не повинно бути так званих “сліпих зон”. Крім того, передбачається аудіозапис іспиту. В автомобілях для практичного іспиту також має бути встановлене обладнання для відеоконтролю за всіма рухами рук та ніг кандидата у водії й екзаменатора. Поки що контроль за проведенням іспитів посилили лише в деяких областях України. До кінця 2023 року ці нововведення запровадять у всіх регіонах нашої країни.

Водночас у деяких територіальних сервісних центрах МВС забрали право проводити іспити на отримання посвідчення водія. Будуть лише 55 сервісних центрів МВС, у яких можна скласти іспити.

За даними Головного сервісного центру МВС, в областях, де посилили контроль за іспитами, пропускна можливість складання теоретичного та практичного іспитів на отримання посвідчення водія збільшилася в 2-3 рази. Це сталося завдяки збільшенню кількості класів для теоретичного іспиту та збільшенню кількості автомобілів для практичного іспиту.

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