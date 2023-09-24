В Україні з 1 жовтня буде діяти важливе правило для водіїв. Про що слід пам’ятати автомобілістам

З 1 жовтня в Україні запрацює правило про денні ходові вогні поза населеними пунктами.

Про це повідомляє НСН з посиланням на пункт 9.8 правил дорожнього руху.

Чого повинні дотримуватись водії

З 1 жовтня по 1 травня українські водії повинні завжди включати ближнє світло фар поза населеними пунктами в осінньо-зимовий період. Таким чином, транспортні засоби стають помітнішими в умовах обмеженої видимості і короткого світлового дня.

“На всіх механічних транспортних засобах поза населеними пунктами мають бути включені денні ходові вогні, а у разі їх відсутності в конструкції транспортного засобу – ближнє світло фар”, – йдеться у правилах дорожнього руху.

Також в умовах поганої видимості на транспортних засобах можна включити дальнє світло фар або додатково протитуманні фари за умови, що це не засліплюватиме інших водіїв.

Українцям нагадали, яке правило для водіїв запрацює вже з 1 жовтня

У літній період дні довші, тому це правило не діє. Тобто їзда трасою без ближнього світла фар вдень дозволена до 1 жовтня і штраф не загрожує.

Що варто зробити

Для більшої безпеки на дорозі водіям рекомендують:

збільшити дистанцію, адже навіть невеликі опади можуть зробити дорогу слизькою і, відповідно, збільшити ваш гальмівний шлях

триматися правого краю дороги – в умовах поганої видимості водії можуть виїжджати на середину дороги, тому це може створити аварійну ситуацію

увімкнути обігрів скла – стежити за тим, щоб на лобовому склі не збиралася волога. Також встановити таку швидкість склоочисників, яка забезпечить найкращу видимість

дотримуватися безпечної швидкості, адже перевищення на мокрій дорозі може призвести до втрати контролю над транспортним засобом

уникати небезпечних маневрів та передусім обгону

якщо видимість на дорозі погіршилась – потрібно з’їхати на узбіччя й залишити увімкненими габарити та фари, щоб перечекати негоду

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