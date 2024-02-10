З тимчасово захопленої російськими загарбниками території Запорізької області в Україну повернули ще одну дитину

Про це Міністерство реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило у Телеграмі, передає НСН.

У грудні 2023 року до Мінреінтеграції звернулася жінка, на ім’я Марія. Вона просила допомогти повернути з тимчасово захопленої території Запорізької області її малолітню доньку.

На момент початку повномасштабної війни дівчинка гостювала там у своїх бабусі та дідуся. Виїхати одразу вони не могли, оскільки бабуся була тяжкохворою. Перевозити її не було можливості. Забирати дівчинку самотужки батькам теж було ризиковано.

Коли бабусі не стало, Марія звернулася по допомогу. Після майже двох років, які вони провели нарізно, родина об’єдналася. Повернення відбувалося в межах проєкту “Шлях додому”.

Із тимчасово окупованої території Запорізької області в Україну повернули ще одну дитину

Мінреінтеграції подякувало всім, хто долучався до цієї справи, зокрема “Українській мережі за права дитини“.

Завдяки спільним зусиллям в межах цього проєкту вже вдалося повернути 56 дітей.

Як нагадали у міністерстві, ті, хто стали свідком депортації дітей, можуть повідомити про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за телефоном: (050) 562-03-13. Також можна звернутися на гарячу лінію Національного інформаційного бюро: 16-48.

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