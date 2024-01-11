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10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

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10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці. Про неї, посилаючись на волонтерів, пише Укрінформ, передає НСН.

Анна-Марія Герман живе в Комарному на Львівщині. Від початку повномасштабного вторгнення вона співає на вулиці і в церквах. Протягом 2022-23 років їй вдалося зібрати понад два мільйони гривень на потреби українських захисників.

Про це розповіла голова волонтерської групи ГО «Майдан» смт. Щирець Оксана Скородинська.

Навесні 2022 року з початком повномасштабної війни до нашої організації долучилася пані Наталія Бражник з донькою Анною-Марією, вони раніше проживали в нашій територіальній громаді (Щирець – ред.) і запропонували збирати кошти для військових, співаючи на вулиці. В них в сім’ї четверо дітей, і один із братів пішов на війну, тому в дівчинки виникла така ініціатива, – розповіла Скородинська

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

Зі слів волонтерки, коли стало холодно, організація звернулася до церков, щоб дали дозвіл Анні-Марії співати у храмах, і з осені 2022 року дівчинка продовжує радувати своїми піснями та грою на бандурі парафіян у громадах Львівщини. Волонтери організації «Майдан» пошили юній співачці костюми для виступів, а також військову форму, яку дитина дуже любить.

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн

За час нашої співпраці Анна-Марія назбирала для військових понад два мільйони гривень і не зупиняється на цьому, збір продовжується. Сьогодні вони були в мене разом із мамою, ми передаємо прилад нічного бачення, то для звіту робили фото з дівчинкою, а хлопці на фронті відповідно надішлють відео, яким Анна-Марія дуже рада. Бо ж фото побачити не може, а так чує слова подяки, і це їй дуже підбадьорює та мотивує. Зараз збираємо разом кошти на дрон для ракетно-зенітних військ» – додала голова волонтерської групи

Нижче список того, що придбали на зібрані кошти для військових.

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

10-річна незряча дівчинка зібрала 2 млн для ЗСУ, співаючи у церквах і на вулиці (фото)

Скородинська розповідає, що їх організація в основному допомагає захисникам, які були мобілізовані або пішли добровольцями з їх територіальної громади, а це понад півтисячі захисників і захисниць, які служать в різних бригадах. Анна-Марія часто бере участь у зборах коштів, коли до неї звертаються інші організації чи волонтери. В основному гроші скеровують, за запитами бригад, на БПЛА, тепловізори, рації, автомобілі, одяг та медикаменти. За півтора року в дівчинки сотні подяк, дипломів, нагород – найцінніші від військових, а є ще від благодійних фондів, організацій, органів місцевого самоврядування.

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