Меморіал: вбиті росією. Марія Тилик, 20 років, Маріуполь, березень

Меморіал: вбиті росією – це проект агенції «Або», що створила платформу для збереження пам’яті про загиблих мешканців України. Автори проекту збирають інформацію про українських військових, а також цивільних дорослих та дітей, яких вбила армія російської федерації

НСН під час загальнонаціональної хвилини мовчання щодня публікує матеріали, оприлюднені на платформі.

Всі ці люди просто хотіли жити на своїй землі.

Вони – не цифри в статистиці.

Ми не маємо права забути.

Вічна і світла пам’ять кожному! Співчуття рідним і близьким.

Вбиті росією: Марія Тилик

13 березня 2022 року жителька Маріуполя Марія Тилик вийшла з підвалу у двір будинку разом зі своїм собакою Чарлі. Кілька хвилин – і поряд російський літак скинув бомбу. Марія загинула, їй було 20 років.

Коли почалася повномасштабна війна, дівчина з рідними жила у Лівобережному районі Маріуполя. Мама Марії от-от мала народжувати, тож іще 3 березня разом із чоловіком поїхала до пологового у центрі міста. Марія зі своїм хлопцем і бабусею залишалися на лівому березі.

«Коли почалося вторгнення, донька була дуже налякана. Вона цілий день лежала і плакала. Я не могла її заспокоїти», – згадала початок війни мама Марії, Владлена

Коли вона з чоловіком поїхала до лікарні, хлопець Марії запропонував піти до сховища. Але із собакою їх туди не пустили. Тоді Марія і бабуся пішли ховатися у звичайний підвал. Кинути напризволяще Чарлі, якого взяла з притулку, дівчина не могла.

13 березня хлопець Марії побіг шукати, з ким вони б могли виїхати, а дівчина із бабусею були у підвалі. Марія розігріла їсти та вийшла з Чарлі надвір.

«Було відносно тихо. Проте за кілька хвилин російський літак скинув на будинок бомбу. Усіх, хто був у дворі, засипало. Мама вижила, адже була у підвалі. Донька, через сильні бої, лежала під завалами до кінця травня. Коли тіло нарешті дістали, хлопець і його батьки впізнали її. На Старокримському цвинтарі викопали траншею. Поховали під номером, у великій могилі. Сподіваюсь, коли повернеться Маріуполь, я зможу її перепоховати», – сказала Владлена

Марія народилася у Донецьку. З 2014 року жила і навчалася у Запоріжжі. Коли закінчила школу, родина переїхала до Маріуполя. Незадовго до повномасштабної війни Марія здобула фах кухарки-кондитерки. Навіть встигла знайти роботу. Марія завжди любила готувати щось незвичайне і смачне.

«Донечка була доброю і щирою. Дуже любила тварин. У дитинстві навіть не дозволяла мені мух вбивати. Вона відвозила їжу до притулку для тварин. Щодня годувала їх на вулиці. Також Марія дуже любила діток, а малеча – її. Куди б донька не приходила, її одразу оточували малі діти, любили з нею гратися», – розповіла Владлена

У Марії Тилик залишилися мама і братик Сашко, якого вона так і не побачила, бабуся та інші родичі.

УВАГА! Допоможіть зберегти пам’ять кожного та кожної, чиє життя обірвалося через війну росії проти України. Заповніть форму з даними про загиблих на сайті Меморіал: «Вбиті росією».

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