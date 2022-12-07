Які території Україна може повернути уже до Нового року – думка полковника ЗСУ

У разі другого успішного удару по Кримському мосту угруповання російських окупантів на Херсонщині та на півосторові опиниться фактично у “котлі”.Полковник ЗСУ назвав території, які Україна може повернути до нового року

Сили оборони мають стратегічну перевагу над російськими війська і до Нового року можуть почати звільняти окуповані території Херсонської та Запорізької областей і, ймовірно, Криму.

Таку думку розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан, повідомляє NNS

Які території Україна може повернути до Нового року

Він зазначає, що в разі другого успішного удару по Кримському мосту угруповання російських окупантів на Херсонщині та на півосторові опиниться фактично у “котлі”. Окрім цього, він вважає, що україснькі військові зараз можуть бити по логістичному ланцюжку поблизу адмінмежі між Херсонщиною та Кримом.

“В нас дуже хороші стратегічні позиції. Тож Запорізьку, Херсонську та, можливо, Крим ми вже можемо почати звільняти ще до Нового року. Принаймні, можемо упродовж грудня підійти до Криму – до одного з переходів до Арабатської стрілки, Чонгару чи Перекопу”, – вважає Світан.

На його думку, далі ЗСУ можуть рухатися з-під Сватового в бік Щастя, що допоможе визволити північ Луганщини з подальшим виходом на Луганськ. А далі, як гадає військовий експерт, потрібно рухатися в бік Росії.

Росія постійно обстрілює Херсон

Майже одразу, як українські військові звільнили Херсон окупанти почали посилено обстрілювати місто. Немає і дня, щоб Херсон не був під ворожим обстрілом. Під ураженням – житловий фонд та інфраструктура міста. Застосовують танки, артилерію, міномети. Є жертви та потерпілі.

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