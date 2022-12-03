Скільки ще масованих ракетних ударів може завдати Росія – прогноз РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов припустив, скільки ще масованих ракетних ударів може завдати Росія.

За його словами, у РФ вистачить ракет ще на три-чотири масштабні обстріли.

Про це NNS повідомляє з посиланням на пресслужбу РНБО.

“Данілов спрогнозував, що можна очікувати ще на 3-4 обстріли великої потужності”, – йдеться у повідомленні.

Водночас секретар РНБО наголосив, що українські війська ППО збивають 75-90% ракет.

За словами Данілова, кількість ракетного озброєння на території Росії стрімко зменшується і росіяни змушені шукати додаткові постачання по всьому світу. Водночас він додав, що інформація про передавання Іраном балістичних ракет Росії на сьогодні поки не підтверджена.

Ймовірність нових масованих ракетних ударів по Україні

У п’ятницю, 2 грудня, речниця Оперативного командування “Південь” Наталія Гуменюк попередила про високу ймовірність нового російського ракетного удару. Вона наголосила, що атака може бути масованою, і закликала підготуватися заздалегідь.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат попередив, що новий масований ракетний удар “може бути в будь-який момент”.

Водночас в РНБО закликали не хвилюватися і не жити в очікуванні масованих ракетних ударів, оскільки система оповіщення завчасно попередить.

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