Які послуги з’являться у додатку Дія в 2023 році

Сучасним українцям тяжко уявити своє життя без цифрових послуг. Мова йде про великий вплив на життя, що вніс державний портал Дія. Що нового з’явиться у додатку Дія в 2023 році

Керівник із розвитку електронних послуг у Міністерстві цифрової трансформації Мстислав Банік анонсував, на які послуги слід очікувати у додатку Дія вже у 2023 році.

Про це інформує НСН

Поточного року буде оновлено соціальні послуги.

Також можна очікувати, що перереєстрація та розмитнення автомобіля стануть ще доступнішою. Ця послуга стартувала минулого року, але проєкт не з легких, тому, плани реалізації було перенесено на 2023 рік.

Електронний нотаріат теж буде реалізовано у 2023 році. Також громадяни зможуть реєструвати місце проживання.

На жаль, минулого року всі послуги були присвячені темі війни. Наприклад, першим таким сервісом був єДокумент, адже на початку повномасштабної агресії реєстри були відключені з міркувань додаткової безпеки, але люди повинні були мати доступ до своїх документів.

Як в Канаді отримати водійське посвідчення за допомогою додатку «Дія»