Які ліки небезпечні під час вагітності – перелік

Багато ліків під час вагітності можуть спричинити вади розвитку у майбутнього малюка. Які препарати є небезпечними розповів лікар-невролог

Які препарати є небезпечними для жінок, розповів у Instagram лікар-невролог, психіатр вищої категорії Євген Скрипник, повідомляє НСН.

Які ліки небезпечні під час вагітності

Насамперед це протиепілептичні препарати, які використовуються для лікування судомних нападів, мігрені, фіброміалгій, нейропатичних болів, біполярного розладу та інших психічних порушень.

Вальпроат (Вальпроком хроно, Депакін). Він може найбільше спричинити вади розвитку плода в період вагітності! Його застосування протягом першого триместру може збільшувати ризик дефектів нервової трубки.

Також виявлено випадки затримки розвитку за відсутності тератогенності, пов’язаної з експозицією плода.

Підвищує ризик низьких показників когнітивних тестів у дітей, матері яких вживали вальпроат при вагітності.

Цей препарат може призвести до серцевих аномалій, дефектів нервової трубки, переважно spina bifida та затримок розвитку, можуть бути аномалії кінцівок, ущелини неба/губи та дефекти сечовивідних шляхів.

Топірамат (топіромакс) є препаратом, який використовується для лікування епілепсії та мігрені, і він був пов’язаний з гіпопадією та незарощенням щілин ротової порожнини у новонароджених, особливо у вагітних жінок, які отримували більш високі дози.

Фенобарбітал може спричинити порушення розвитку плоду, зросту, тощо.

Літій. Бажано уникати прийому літію в період вагітності, особливо у першому триместрі вагітності. Може спричинити аномалію розвитку серця.

Карбамазепін. При прийомі під час вагітності може викликати пошкодження ДНК плода, що призводять до черепно-лицьових дефектів, інтелектуальних порушень та затримки росту.

Ламотриджин (Епілептал, Ланістор, Ламотрін) найбезпечніший під час вагітності, але також несе загрозу вад розвитку.

Прегабалін. Агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення Великобританії (MHRA) опублікувало висновки результатів дослідження безпеки ризиків під час вагітності та звернення до фахівців системи охорони здоров’я (DHPC). Дослідження показало, що прегабалін може трохи підвищити ризик серйозних вроджених вад, якщо його використовувати під час вагітності.

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