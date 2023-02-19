Які документи можна пересилати поштою за кордон – перелік

Які документи можна пересилати поштою за кордон під час дії воєнного стану розповідає НСН



Під час дії воєнного стану в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях дозволено пересилати такі документи:

паспорт громадянина України для виїзду за кордон

паспорт громадянина України

посвідчення особи на повернення в Україну

Які документи можна пересилати поштою за кордон

Реєстровані поштові відправлення — це рекомендовані листи, бандеролі, посилки тощо.

У той же час НЕ можна пересилати такі документи:

дозволи на право носіння зброї

трудові книжки

військові квитки

документи, що посвідчують особу (крім тих, що дозволено пересилати)

Інформація викладена згідно з чинними Правилами надання послуг поштового зв’язку.

Джерело

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