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Які документи можна пересилати поштою за кордон – перелік

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Які документи можна пересилати поштою за кордон - перелік

Які документи можна пересилати поштою за кордон під час дії воєнного стану розповідає НСН

Під час дії воєнного стану в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях дозволено пересилати такі документи:

  • паспорт громадянина України для виїзду за кордон
  • паспорт громадянина України
  • посвідчення особи на повернення в Україну

Які документи можна пересилати поштою за кордон

Які документи можна пересилати поштою за кордон

Реєстровані поштові відправлення — це рекомендовані листи, бандеролі, посилки тощо.

У той же час НЕ можна пересилати такі документи:

  • дозволи на право носіння зброї
  • трудові книжки
  • військові квитки
  • документи, що посвідчують особу (крім тих, що дозволено пересилати)

Інформація викладена згідно з чинними Правилами надання послуг поштового зв’язку.

Джерело

Новини України:

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