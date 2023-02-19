Які документи можна пересилати поштою за кордон – перелік

Які документи можна пересилати поштою за кордон під час дії воєнного стану розповідає НСН
Під час дії воєнного стану в реєстрованих міжнародних поштових відправленнях дозволено пересилати такі документи:
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон
- паспорт громадянина України
- посвідчення особи на повернення в Україну
Які документи можна пересилати поштою за кордон
Реєстровані поштові відправлення — це рекомендовані листи, бандеролі, посилки тощо.
У той же час НЕ можна пересилати такі документи:
- дозволи на право носіння зброї
- трудові книжки
- військові квитки
- документи, що посвідчують особу (крім тих, що дозволено пересилати)
Інформація викладена згідно з чинними Правилами надання послуг поштового зв’язку.
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