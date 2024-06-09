В Україну повернулися відключення світла. Українцям нагадали, як зняти готівку під час блекауту.

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на НБУ.

Більшість власників магазинів придбали генератори ще взимку 2022-23 років, коли окупанти вперше почали руйнувати українську енергетичну інфраструктуру. Відключення світла тривали кілька днів.

Зараз і під час блекауту зняти гроші можна практично повсюдно, але все ж таки краще мати певний запас готівки на руках. Приблизно оцініть свої щотижневі витрати та намагайтеся, щоб у вас був такий обсяг коштів у вигляді готівки.

Попри те, що багато банкоматів та відділень банків перестають працювати під час відключень електроенергії, зняти гроші можна в сусідньому районі, де є світло. Якщо ж місто буде повністю знеструмлене, то для таких випадків НБУ створив спільну мережу фінансових установ під назвою Powerbanking.

Як зняти готівку під час блекауту і який запас потрібно завжди мати при собі

“Мережа налічує вже понад 2390 відділень, забезпечених альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом”, – розповіли в Нацбанку.

Як правило, в таких відділеннях є банкомати, що працюють, але в крайньому разі готівку з картки можна зняти в касі банку.

Також нагадаємо, що практично з самого початку повномасштабної війни готівку можна отримати на касах великих мереж супермаркетів. Сума обмежена, але цих грошей вам цілком вистачить на якийсь час.

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