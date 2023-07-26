Як виглядатиме новий квиток Укрзалізниці – буде лише дві мови

Стало відомо, як виглядатиме новий квиток Укрзалізниці на проїзд. Варто зазначити, що у друкованій версії буде лише дві мови – українська та англійська

Новий шаблон квитка Укрзалізниці показали на сторінці відомства у Facebook, передає НСН.

Скандал із квитками

У соціальних мережах звернули увагу на те, що додаткова інформація на квитках міжнародного сполучення Укрзалізниці вказується російською та англійською мовами. А це пряме порушення законодавства.

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремень заявив, що це “серйозне порушення мовного закону з боку Укрзалізниці”, і додав, що вже підписав наказ про початок перевірки щодо використання державної мови в Укрзалізниці.

“Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні будуть відповідати”, – сказав омбудсмен.

Багатьох обурив той факт, що додаткова інформація у квитку друкується російською та англійською мовами, а українською – ні.

При тому, що основна інформація про поїздку саме українською. Багато хто назвав це приниженням для України та її громадян. І це стосується виключно лише квитків міжнародного сполучення.

Як виглядатиме новий квиток Укрзалізниці

Вже наступного дня після скандалу Укрзалізниця показала новий шаблон квитка для поїздів на міжнародних рейсах. У компанії підкреслили, що цей варіант зараз перебуває на узгодженні у міжнародних партнерів-залізниць.

“Процес українізації йде узгодженим графіком. До кінця 2023 року матимемо ще перелік формально узгоджених та юстованих бланків, оновлених вивісок, навігації тощо. І, хоча новий шаблон ще узгоджується партнерами, ми прискорюємо перебіг подій – і вже зараз прибрали залишки російської мови в інформаційних блоках при поверненні міжнародних квитків”, – наголосили у компанії.

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