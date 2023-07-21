Як вибрати яйця в магазині – виробники пояснили, що означає маркування С1 та С2

Обираючи яйця в магазині, на упаковці можна побачити безліч незрозумілих написів. Найпоширеніші з них – це С1 і С2. Експерти розповіли, що означає таке маркування

Які яйця з цих двох видів найкраще вживати у їжу розповідає НСН з посиланням на TODAY.UA.

Маркування С1 означає, що це яйця першої категорії, вагою до 63 грамів, а маркування С2 – яйця другої категорії, вагою до 53 грамів. Тобто, по суті, різниця тільки у вазі, але це не все.

Вважається, що яйця першої категорії (С1) корисніші, оскільки вони взяті від курей, які вільно переміщаються в курнику, а також проводять багато часу на свіжому повітрі.

Яйця з маркуванням С2 вважаються більш “бідними”, тому що в них не так багато вітамінів, тому що кури постійно знаходяться закритими в приміщенні.

Як правильно вибрати яйця в магазині

Також існують добірні яйця з маркуванням С0 – їхня вага зазвичай досягає 73 грамів. Вважається, що це яйця-переростки, у яких не так багато вітамінів, як у яйцях С1.

Обираючи яйця в магазині, обов’язково переконайтеся, що всі вони цілі, адже якщо яйце тріснуло, то всередину могли потрапити шкідливі речовини, та й взагалі воно може бути протухлим.

Перед приготуванням, завжди мийте шкаралупу, навіть якщо на вигляд вона чиста, тому що на поверхні могли залишитися сліди посліду.

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