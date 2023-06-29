В Україні зростуть ціни на яйця – коли очікувати подорожчання

Ціни на яйця в Україні на сьогоднішній день стабілізувалися, Експерти розповіли коли чекати на зростання вартості курячих яєць і з чим це пов’язано

В Україні вже майже завершилося сезонне зниження цін на яйця. Ціни у липні зафіксуються на рівні 57-58 грн за десяток фірмових фасованих яєць. А вже на початку серпня розпочнеться помітне подорожчання.

Весняно-літнє здешевлення яєць було пов’язано з приходом ринку яєчної продукції з господарств населення. Про це розповіла старша наукова співробітниця Інституту аграрної економіки Світлана Пашко. про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

Коли в Україні зростуть ціни на яйця

За її словами, у 2023 році стрімке весняно-літнє зниження цін на яйця у червні майже припинилося. Якщо з березня по квітень роздрібна ціна на яйця в супермаркетах знизилася на 10,4-14,3%, а з квітня до травня – на 6,0-13,5%, то з травня по червень – лише на 0,6-1, 1%. Вже починаючи з липня ціни на яйця почнуть знову зростати.

Як показав моніторинг OBOZREVATEL, станом на 29 червня десяток яєць в українських супермаркетах у середньому коштує від 55 до 65 грн. Ціна залежить від марки та категорії.

За знижками можна знайти яйця першої категорії за 47-48 грн/десяток. Нефасований продукт можна купити ще дешевше.

У Спілці птахівників України у свою чергу попередили про зростання цін на курятину. За словами виробників, власні резерви для компенсації зростання цін на енергоносії вони вже вичерпали. Тому єдиним виходом буде підвищення відпускних цін для споживачів.

Підвищення податків на пальне, а також зростання це на доставку зерна та комбікормів також вплинуть на курячого м’яса, а разом з ним і яєць.

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