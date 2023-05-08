Як правильно скасувати штраф від ТЦК за «невидиму» повістку – пояснення адвоката

В Україні штрафують за неявку до військкомату, навіть якщо повістку взагалі не вручали. Адвокат розповідає, як правильно скасувати штраф від ТЦК в такому випадку

Військкомати можуть оштрафувати вас на 5 100 гривень за порушення законодавства про мобілізаційну підготовку. В 99% випадків ви дізнаєтеся про це через декілька місяців, а от повістку ви могли взагалі не отримувати.

Про це розповідає адвокат Роман Сімутін, інформує НСН.

Будь-які ваші доводи, викладені у позові, не матимуть значення без поновлення строку оскарження постанови про штраф.

“Разом із позовом слід подати заяву про поновлення строку на оскарження постанови. Найпоширеніший випадок, коли ви дізналися про штраф – це відкриття виконавчого провадження. З моменту, коли виконавець на ваш запит надасть постанову, починається відлік – 10 днів”, – йдеться у повідомленні.

Саме за цей час ви повинні подати позов та заяву про поновлення строку на оскарження, де зазначити, що дізналися про штраф декілька днів тому.

Важливо, аби ви не збирали докази й не чекали відповіді від ТЦК про причини накладення штрафу, адже у такому випадку ви просто не встигнете у 10-денний строк. Також обовʼязково вимагайте не матеріали виконавчого провадження, а постанову. Якщо ви її не отримаєте, то не зможете подати позов, бо відсутній предмет спору.

Як правильно скасувати штраф від ТЦК за «невидиму» повістку

“У позові зверніть увагу на момент вручення повістки та розгляд справи без вашої участі. Якщо вам не вручали повістку, то з ймовірністю 90% ваш підпис підроблений, тож на цьому варто загострити увагу судді. Також про час та місце розгляду справи вас повинні були належно повідомити з ТЦК. Не можна винести постанову та накласти штраф без вашого належного повідомлення про розгляд справи у приміщенні ТЦК”, – говорить адвокат.

Як змінились повноваження ТЦК

Раніше вони не могли мобілізувати особу, яка стоїть на обліку в іншому територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Однак наразі уряд дозволив надсилати повістки військовозобов’язаним, незалежно від місця перебування на обліку.

Тепер ТЦК можуть сповіщати про мобілізацію та призивати на військову службу:

осіб офіцерського складу;

осіб з-поміж резервістів у особливий період (зарахованих до військового оперативного резерву);

осіб за призовом під час мобілізації, на особливий період.

При цьому такі нововведення не розповсюджуються на військовозобов’язаних й резервістів Служби безпеки України та Служби зовнішньої розвідки. Також ТЦК більше не будуть займатися підготовкою та веденням територіальної оборони.

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