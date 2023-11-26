У газопостачальній компанії НАК “Нафтогаз України” розповіли, як повернути помилкову оплату за газ

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії.

Так, у “Нафтогазу” зазначили, що трапляється, що при оплаті за газ клієнти не вказують номер особового рахунку, помиляються в цифрах або вносять чужий рахунок.

Як повернути помилкову оплату за газ – роз’яснення Нафтогаз

При цьому в компанії підкреслили, що для того, щоб виправити ситуацію, достатньо написати заяву в довільній формі на повернення переплати, зробити чітке фото чека з помилковою оплатою і передати їх одним із зручних для вас способів:

у Facebook Messenger https://www.facebook.com/NaftogazGasSupply

електронною поштою client@gas.ua

поштою за адресою: 25009, м. Кропивницький, одержувач ТОВ ДК “Нафтогаз України”.

Також платнику необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду.

Важливо! Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.

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