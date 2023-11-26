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SocЕкономіка

Як повернути помилкову оплату за газ – роз’яснення Нафтогаз

Журналіст
Як повернути помилкову оплату за газ –роз’яснення Нафтогаз
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У газопостачальній компанії НАК “Нафтогаз України” розповіли, як повернути помилкову оплату за газ

Як передає НСН, про це повідомила прес-служба компанії.

Так, у “Нафтогазу” зазначили, що трапляється, що при оплаті за газ клієнти не вказують номер особового рахунку, помиляються в цифрах або вносять чужий рахунок.

Як повернути помилкову оплату за газ – роз’яснення Нафтогаз

Як повернути помилкову оплату за газ

При цьому в компанії підкреслили, що для того, щоб виправити ситуацію, достатньо написати заяву в довільній формі на повернення переплати, зробити чітке фото чека з помилковою оплатою і передати їх одним із зручних для вас способів:

  • у Facebook Messenger https://www.facebook.com/NaftogazGasSupply
  • електронною поштою client@gas.ua
  • поштою за адресою: 25009, м. Кропивницький, одержувач ТОВ ДК “Нафтогаз України”.

Також платнику необхідно додати до пакету документів копію паспорту та ідентифікаційного коду.

Важливо! Якщо кошти необхідно повернути на картку, надішліть довідку з реквізитами банку, а щоб перенести гроші на вірний особовий рахунок – заяву про перенесення.

Ще новини України: Оплата за газ – Нафтогаз додав нові функції у особистих кабінетах клієнтів

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