Українці мають право оформити субсидію на орендоване житло. У Пенсійному фонді назвали дві умови, які дають змогу отримати знижку на оплату комунальних послуг

Про це розповідає НСН з посиланням на ПФУ.

Субсидія надається українцям, які не можуть повністю оплачувати комуналку через недостатній дохід. Її видають власникам квартир та будинків, чиї платежі за послуги ЖКГ перевищують 15% загального доходу сім’ї.

Як оформити субсидію на орендоване житло – у ПФУ назвали дві умови

Українці можуть отримати субсидію, якщо вони зареєстровані у приміщенні, де проживають. У ПФУ послалися на постанову Кабміну №848 від 21.10.95. Громадяни, які орендують квартиру чи будинок, мають таку можливість у двох випадках:

якщо вони не зареєстровані у житлі, проте проживають там за договором оренди або за рішенням суду; а також якщо будинок, за який їм нараховують плату за послуги, ще не здано в експлуатацію;

якщо вони переселенці та проживають у будинку без оформлення договору оренди.

Претенденти на субсидію зобов’язані надати відповідні документи, що підтверджують їхнє фактичне проживання за вказаною адресою. При цьому не можна одночасно оформити субсидію у квартирі/будинку за фактичним, реєстраційним та декларованим місцем проживання.

Студентам, які мешкають у гуртожитках, не призначається субсидія, якщо вони зареєстровані за місцем проживання батьків.

Якщо у житлі зареєстровані недієздатні особи або неповнолітні українці без опіки, піклувальник чи опікун може отримати субсидію з огляду на їхні соціальні виплати. Вони не враховуватимуться у загальному доході під час оформлення субсидії за місцем проживання.

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