В Україну повертаються графіки відключення світла. Вже завтра, 1 червня, будуть діяти перші ліміти на споживання електроенергії.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на заяву “Укренерго“.

“Завтра, 1 червня, ліміти на споживання електроенергії для промислових та побутових споживачів будуть діяти по всій території України. Обмеження будуть застосовані з 18:00 до 23:00 години”, – повідомили в компанії.

Графіки відключення світла повертаються – коли не буде електроенергії 1 червня

Також в компанії “Укренерго” заявили, що при перевищенні лімітів обленерго можуть застосовувати графіки погодинних відключень

Не обмежуватимуть подачу електроенергії для об’єктів критичної інфраструктури, які виконують функції життєзабезпечення населення.

Відключення світла в Україні

З 14 травня Україна знову повернулася до графіків відключення світла. Причиною цього стали атаки окупантів по об’єктах енергетики в Україні.

Останні кілька днів “Укренерго” не застосовувало графіки відключень світла. Причиною цього стала сонячна генерація та вихід з ремонту двох енергоблоків АЕС.

Ще новини України: Відключення електроенергії влітку – кого відключатимуть в першу чергу і чому хочуть підвищити тарифи на світло