Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен назвав ключову мету підтримки України з боку США

США прагнуть, щоб Україна розвивалася, і саме тому продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії

Основною метою Сполучених Штатів в Україні є завадити Росії досягти стратегічного успіху в її агресивних діях, а також гарантувати економічний, військовий і демократичний розвиток країни у майбутньому. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен в інтерв’ю для Pod Save The World, інформує НСН.

«Наша кінцева мета має дві головні складові. По-перше, безумовно, це завдання завадити Росії досягти стратегічного успіху в Україні, оскільки відсутність такого успіху від Росії є нашою головною метою, оскільки, як я вже зазначав, це може відкрити двері для агресорів з різних частин світу», – відзначив Блінкен.

У цьому контексті він підкреслив, що Росія вже стикнулася з невдачею у своїх спробах викреслити Україну з картини світу, знищити її ідентичність як незалежної країни і приєднати її до РФ. Тепер, за словами Блінкена, те, де саме межі будуть проведені, в першу чергу залежить від самого українського народу, який продовжує свій контрнаступ.

Ентоні Блінкен назвав основну мету підтримки України з боку США

«Ми прагнемо підтримувати їх українців для максимального збільшення їхньої здатності повернути інші території, які захопила Росія», – зауважив Блінкен та додав, що РФ наразі контролює лише 17% території України.

Крім цього, за його словами, США прагнуть, щоб Україна не лише вижила, але й розвивалася, і саме тому продовжується економічна підтримка країни та підтримка демократії. У цьому контексті головна мета полягає в тому, щоб Україна змогла встати на ноги і самостійно існувати в усіх аспектах, включаючи військовий, економічний і демократичний.

Раніше повідомлялося, що зміцнення системи протиповітряної оборони України за допомогою підвищеної підтримки від західних партнерів буде однією з ключових тем планової зустрічі між держсекретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном і главою Міністерства закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок.

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