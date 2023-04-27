Експерти не виключають нового масованого удару по Україні 1-9 травня після тривалої паузи

Росіяни накопичили вироблені ракети, яких достатньо для нанесення нового масованого удару.

Через це військові експерти оцінили загрозу того, наскільки він можливий, наприклад, 9 травня або в перші травневі дні. Про це розповідає НСН з посиланням на ТСН.

За оцінками аналітиків, зважаючи на те, що останній такий удар по Україні був 9 березня, йдеться про орієнтовну накопичену Росією кількість до сотні одиниць.

“Можуть це зробити, використовуючи морські або авіаційні носії, – каже військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко. – Але є одне але. Вони обмежені в кількості носіїв – не використовують максимальну їхню кількість. Це сталось тому, що частина з них не може виконувати бойові задачі – вони відпрацювали свій ресурс та є аварійними. Йдеться про літаки, які були вироблені за часів СРСР. Ресурс силової установки, вузлів, планеру вже вичерпаний. Після кожного польоту виконувались ремонт та обслуговування. Розраховувати на масштабний удар росіяни не можуть, тому що вже обмежені в своїх можливостях”.

Експерти оцінили загрозу масованого удару по Україні 1-9 травня

За словами Коваленка, не слід забувати, що у росіян є альтернатива ракетам.

“Використання дронів-камікадзе набагато дешевше, але ефект майже такий. Росіяни постійно прив’язуються до таких дат, як 1 травня, 9 травня. Для Одеси це може бути 2 травня. До речі, воно співпадає з двотижневою паузою після сьогоднішнього нальотами дронами. Бачимо, що зараз вони акцентують увага на Одесі”, – каже Коваленко

Своєю чергою, військовий аналітик Олексій Гетьман також не виключає, що загроза ракетного удару зберігається, але при цьому каже, що зі стратегічного запасу далекобійних ракет у росіян залишилось не більше 15%.

“Всі 100% вони використати не можуть, тому що певну кількість ракет вони вимущені тримати на півночі, на Далекому Сході. Країна не може позбутись всього недоторканого запасу ракет. Пауза (яку ми зараз спостерігаємо – ред.) може свідчити саме про це. Але є інформація, що вони планують здійснити масовану атаку восени, напередодні похолодання, коли накопичать достатню кількість ракет”, – каже Олексій Гетьман

Резюмуючи, аналітик припускає, що перша декада травня з точки зору загрози масованого ракетного удару може бути для центральних регіонів України відносно спокійною.

Як відомо, 19 квітня, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, чому країна-агресорка призупинила масовані ракетні атаки по Україні. За словами Ігната, окупаційна армія розосередила свої літаки з аеродрому в Енгельсі після вибухів, які там відбулися.

“Зрозуміло, що ракети, які вони викинули по нашій інфраструктурі – це весь стратегічний потенціал, весь фактично запас. Нагадаю, приблизно 750 крилатих ракети було знищено, плюс рахуємо ті, що влучили. Тобто маємо понад 850 ракет, які противник застосував по нашій інфраструктурі”, – розповів він

Наразі росіяни перейшли на більш бюджетний варіант для атак: ворог почав застосовувати керовані авіабомби. Ігнат зауважив, що тепер РФ змушена діставати все наявне озброєння, зокрема старі боєприпаси.

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