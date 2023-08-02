Дрони летіли одразу з трьох напрямків – у ЗСУ розповіли про особливості нічної атаки по Україні 2 серпня

Під час нічної атаки по Україні 2 серпня окупанти використали дрони-камікадзе Shahed, запущені з трьох точок. Зазвичай росіяни використовують лише одну-дві

На цей раз точками пуску виступили район Приморсько-Ахтарська (Краснодарський край РФ), Курська область і полігон “Чауда”, який розташований на однойменному мисі в окупованому Криму.

Про це розповів речник Командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат, виступаючи в ефірі телемарафону. Про це розповідає НСН з посиланням на OBOZREVATEL.

У ЗСУ розповіли про особливості нічної атаки по Україні 2 серпня

Представник ЗСУ сказав, що це було особливістю останньої дронової атаки по країні.

Раніше найчастіше ворог запускав дрони-камікадзе з Приморсько-Ахтарська й аеродрому “Сеща” у Брянській області Росії.

“Як ми вже повідомляли, 23 дрони було знищено. Більшість з них у Київській та Одеській областях. Але ППО потрібно більше. На жаль, дрони вражають наші об’єкти”, – зазначив військовий.

Ціллю противника на цьому етапі є наша портова інфраструктура.

“Наше зерно, наше продовольство, яке ми постачаємо в країни Африки та інші, аби мінімізувати продовольчу кризу у світі. От ворог зараз таку ціль собі обрав і, на жаль, дещо досягає успіхів. Але наші захисники намагаються зробити все для того, аби знищити якомога більше БпЛА”, – підкреслив Ігнат.

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