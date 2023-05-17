“Досить потужне угруповання у Чорному морі” – стало відомо, скільки ракетоносіїв РФ у морях

Росія тримає ракетоносії в Чорному й Азовському морях. Про кількість ракетоносіїв РФ у морях повідомила Наталія Гуменюк

Станом на ранок середи, 17 травня, Росія тримає один ракетоносій в Азовському морі та ще два ракетоносії – у Чорному.

Про це повідомила начальниця об’єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі “Еспресо”, розповідає НСН.

“Угруповання РФ у Чорному морі досить потужне: десять кораблів, але зараз вони роззосереджують його не тільки на Чорне море, а й на Азовське, щоб не бути ураженими та приховати свої дії від нашої ППО”, – наголосила вона.

За її словами, саме з цих ракетоносіїв була нічна атака “Калібрами” по території України.

Стало відомо, скільки ракетоносіїв РФ у морях

Як відомо, окупанти пізно ввечері 16 травня завдали ракетного удару по Миколаєву. Внаслідок обстрілу сталася часткова руйнація торгового центру та автосалону. Є влучання по об’єкту промислової інфраструктури. Постраждала людина.

Як ми повідомляли раніше, війська РФ залякують працівників Запорізької атомної електростанції і погрожують зробити персонал ЗАЕС живим щитом.

Загарбники розповідають працівникам тимчасово окупованої Запорізької станції, що закриють їх там, якщо ЗАЕС штурмуватимуть українські військові. Подейкують, що окупанти збираються розмістити персонал у сховищі, яке може вмістити до тисячі осіб.

При цьому рашисти залякують станційників тим, що нібито Служба безпеки арештовуватиме всіх, хто працював на атомному об’єкті під час його російської окупації.

Це робиться задля того, щоб похитнути психоемоційний стан атомників Запорізької АЕС, які вже понад рік терплять знущання з боку загарбників.

Мужніх працівників Запорізької АЕС закликають не вірити словам окупантів.

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