У НСЗУ розповіли, які медвироби та медпрепарати безоплатні за електронним рецептом у 2024 році
Українці нерідно звертаються до контакт-центру НСЗУ із питанням про безоплатні медпрепарати за е-рецептом
Які ліки і медичні вироби безкоштовні за е-рецептом розповідає НСН з посиланням на НСЗУ
“Доступні ліки” – які медпрепарати безоплатні за електронним рецептом у 2024 році
Нині в програмі “Доступні ліки” понад 500 препаратів і медвиробів за такими напрямами:
- серцево-судинні захворювання;
- цукровий і нецукровий діабет;
- хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;
- розлади поведінки і психіки та епілепсія;
- хвороба Паркінсона;
- імуносупресивні препарати;
- знеболювальні для паліативних пацієнтів з онкологією;
- тест-смужки для вимірювання цукру.
Перевірити, які саме препарати або тест-смужки входять у програму реімбурсації, можна в Реєстрі лікарських засобів і медвиробів:
- перелік лікарських засобів: https://moz.gov.ua/upl…/ 49036-dn_1495_21082023_dod_1.pdf.
- перелік медвиробів (тест-смужок): https://moz.gov.ua/upl…/ 9/49035-dn_1495_21082023_dod_2.pdf.
Щоб побачити, які саме з них безоплатні, дивіться стовпець із сумою доплати. Якщо сума 0 грн, то ліки або медвироби повністю безоплатні.
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