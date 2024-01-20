У НСЗУ розповіли, які медвироби та медпрепарати безоплатні за електронним рецептом у 2024 році

Українці нерідно звертаються до контакт-центру НСЗУ із питанням про безоплатні медпрепарати за е-рецептом

Які ліки і медичні вироби безкоштовні за е-рецептом розповідає НСН з посиланням на НСЗУ

“Доступні ліки” – які медпрепарати безоплатні за електронним рецептом у 2024 році

Нині в програмі “Доступні ліки” понад 500 препаратів і медвиробів за такими напрямами:

серцево-судинні захворювання;

цукровий і нецукровий діабет;

хронічні хвороби нижніх дихальних шляхів;

розлади поведінки і психіки та епілепсія;

хвороба Паркінсона;

імуносупресивні препарати;

знеболювальні для паліативних пацієнтів з онкологією;

тест-смужки для вимірювання цукру.

Перевірити, які саме препарати або тест-смужки входять у програму реімбурсації, можна в Реєстрі лікарських засобів і медвиробів:

Щоб побачити, які саме з них безоплатні, дивіться стовпець із сумою доплати. Якщо сума 0 грн, то ліки або медвироби повністю безоплатні.

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