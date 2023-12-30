На які ліки можна буде отримати Е-рецепт у 2024 році: список

У 2024 році перелік ліків, які можна придбати за електронним рецептом, розширили. Тому тепер українці матимуть доступ і до інших категорій препаратів. Про це повідомили на сайті МОЗ, передає НСН.

На які ліки можна буде отримати Е-рецепт у 2024 році

Протягом 2023 року розширили використання Е-рецептів для:

всіх рецептурних ліків, які пацієнт купує власним коштом

пільгових наркотичних лікарських засобів, вартість яких відшкодовується коштом місцевих бюджетів

імуносупресивних ліків для пацієнтів у посттрансплантаційному періоді за програмою реімбурсації

опіоїдних знеболювальних для паліативних хворих за програмою реімбурсації

тест-смужок для індивідуальних глюкометрів для пацієнтів з цукровим діабетом І типу за програмою реімбурсації

Отримати перший електронний рецепт можна дистанційно без візиту до лікаря.

Якщо вам потрібно погасити електронний рецепт, зробити це можна в аптеці, яка працює з електронною системою охорони здоров’я. Перегляньте розташування цих аптек за посиланням.

Цього року змінили термін дії електронних рецептів. Тепер він становить до 90 календарних днів на рецептурні ліки, які пацієнт купує власним коштом.

Наркотичні ліки відпускають тільки за електронним рецептом. Винятки можуть бути в разі відсутності технічної можливості виписати е-рецепт на територіях, де ведуться активні бойові дії.

Що таке електронний рецепт

Електронний рецепт – електронний медичний документ, який формують в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ) на підставі внесених медичних записів про стан здоров’я пацієнта. Він містить призначення лікаря пацієнтові на певний лікарський засіб.

Перевага Е-рецепта в тому, що з його запровадженням посилюється відповідальне вживання рецептурних лікарських засобів. Таким чином можна знизити рівень самолікування.

Крім того, електронний рецепт спрощує комунікацію між пацієнтом і лікарем. Пацієнту не потрібно вчитуватися в почерк лікаря, щоб знайти потрібні ліки.

Функціонал електронного рецепта спростить процес виписування рецептів для медичних працівників та мінімізувати помилки в бланках. Це збереже час для ефективної взаємодії лікаря та пацієнта.

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