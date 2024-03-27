Допомога по безробіттю виплачується застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними. В Україні розмір такої допомоги залежить від страхового стажу

Сума виплат для безробітних осіб залежить від страхового стажу , як загального так і протягом 12 місяців, які передують місяцю реєстрації особи як безробітної.

Про це повідомляє НСН з посиланням на прес-службу Донецької ОДА.

“Застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж сім місяців”, – сказано у повідомленні.

Допомога по безробіттю – яка сума виплат, від чого залежить

Для таких осіб допомога по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу), залежно від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по безробіттю, встановлений для цієї категорії осіб:

до 3 років – 50%;

від 3 до 6 років – 55%;

від 6 до 12 років – 60%;

від 12 до 18 років – 65%;

від 18 до 24 років – 70%;

від 24 до 30 років – 75%;

понад 30 років – 80%.

Для особи, страховий стаж якої становить не менше 15 років і яка протягом 15 років не отримувала допомогу по безробіттю, під час визначення розміру виплат відсотки до середньої заробітної плати (доходу) збільшуються на 10 відсоткових пунктів.

Офіційне та реальне безробіття

За прогнозом Кабінету міністрів, рівень безробіття за методологією Міжнародної організації праці у 2024 році складе 18,7%, а кількість зайнятих економічною діяльністю у віці 15-70 років – 12,3 млн осіб. Таким чином, шукатимуть роботу понад 2,5 млн осіб.

Відомо, що під час війни тривалість виплати допомоги з безробіття не може перевищувати 90 календарних днів. Водночас Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття збільшив мінімальний розмір допомоги з безробіття з 1000 гривень до 1500 гривень. Біженці отримуватимуть 2500 гривень.

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