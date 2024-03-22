Пенсія без страхового стажу: яка виплата чекає українців

Громадяни України, які працюють неофіційно, не наберуть достатнього стажу для отримання законної пенсії. Відомо, яка пенсія без страхового стажу очікує українців.

Про це йдеться у правилах, прописаних у пенсійному законодавстві, пише “Канал 24”. Передає НСН.

У законодавстві передбачені випадки, коли в громадян немає достатньої кількості страхового стажу або він взагалі відсутній. За таких умов держава усе одно гарантує виплати на старості років. Однак варто зважати на те, що розмір таких виплат буде значно нижчим.

За нормами, в Україні мінімальний стаж для виходу на “заслужений відпочинок” становить 15 років за умови виходу у 65-річному віці. Для тих, хто хоче завершити роботу у 60 років, необхідно мати 31 рік страхового стажу.

З огляду на це, якщо у громадянина не буде сукупно 15 років стажу, то держава виплачуватиме мінімальну пенсію, що прив’язана до прожиткового мінімуму. Проте отримувати почнуть не з 60, а з 63 років.

Варто зауважити, що з 1 січня 2024 року розмір прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність, збільшився з 2093 до 2361 грн.

Водночас, якщо громадянин не має взагалі страхового стажу, то отримуватиме соціальну допомогу, а не пенсію. Суму почнуть виплачувати тільки після досягнення 65-річчя.

Її розмір становить різницю між прожитковим мінімумом для осіб, котрі втратили працездатність (2361 грн), та середньомісячним сукупним доходом родини з розрахунку на одну особу за попередні шість місяців, але не більше 100% від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб (3028 грн).

Соціальну пенсію за віком без трудового стажу перераховують кожні пів року з урахуванням майнових змін та середньомісячного сукупного доходу.

Щоб отримувати таку держдопомогу, потрібно звернутися до органів соцзахисту населення за місцем прописки або фактичного проживання.

Доплати пенсіонерам за віком

Також держава надає доплати громадянам після досягнення певного віку. А саме:

від 70 до 75 років — 300 гривень;

від 75 до 80 років — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

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