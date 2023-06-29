Держприкордонслужба відзначає збільшення потоку на виїзд з країни – із чим це пов’язано

Останнім часом держприкордонслужба відзначає збільшення показника перетину кордону на виїзд з країни. За останні два тижні чистий відтік населення з України склав майже 100 тисяч осіб.

Із чим це пов’язано розповідає НСН з посиланням на Мінреінтеграції.

Однак у Державній прикордонній службі пояснили ситуацію: зазначене збільшення потоку на виїзд має сезонні причини й тому нормальне.

Держприкордонслужба відзначає збільшення потоку на виїзд з країни

Наразі українці активно їдуть на відпочинок, використовують дозволені відпустки до сімей (дітей), які знаходяться за кордоном, або вивозять відпочивати групи дітей.

Найближчим часом почнеться зворотній процес. Вже відмічається зниження відтоку громадян України. Так, за позаминулу добу в Україну повернулось на 6 тисяч громадян більше, ніж виїхало.

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