Через війну в Україні оголошено воєнний стан, під час якого чоловікам призовного віку заборонено виїжджати з країни. Як цивільним виїхати на лікування за кордон

Фахівці «Юридичного порадника для ВПО» розповіли, хто та як може виїхати на лікування за кордон. Про це повідомляє НСН.

Задля роз’яснення ситуації МОЗ прийняло Наказ №574 від 05.04.2022 р., яким затвердило критерії направлення українців для лікування за кордон на період дії воєнного стану та визначення закладів охорони здоров’я, які здійснюють координацію такого направлення

Хто має право отримати медичну допомогу за кордоном

Пацієнти з травмами, отриманими внаслідок збройної агресії РФ;

діти з рідкісними (орфанними) захворюваннями;

діти з онкологічними захворюваннями;

дорослі пацієнти з онкологічними захворюваннями, які потребують надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги (тобто, допомоги із застосуванням високотехнологічного обладнання та/або високоспеціалізованих медичних процедур високої складності);

пацієнти, які потребують надання комбустіологічної допомоги (допомоги від травм, які виникли внаслідок опіків).

Воєнний стан в Україні – як цивільним виїхати на лікування за кордон

За роз’ясненнями МОЗ для осіб, які відповідають наведеним вище критеріям, є два шляхи отримання лікування за кордоном:

звернутися в обласний департамент охорони здоров’я, який має визначену особу, відповідальну за направлення громадян України на лікування за кордоном на період дії воєнного стану;

подати заявку через сайт МОЗ особисто.

На підставі такої заяви приймається рішення про внесення такого пацієнта в евакуаційний лист. Після внесення пацієнта до такого листа МОЗ надсилає запит до країн-членів Європейського Союзу та країн-членів Європейської Економічної Зони про необхідність медичної евакуації.

Міністерство отримує пропозиції та підтверджує можливість евакуації. МОЗ використовує пропозиції та можливості партнерських клінік і інших країн, які не є членами Євросоюзу, зокрема, США, Канади тощо.

Пацієнт (його рідні) повинні подбати про документи, що посвідчують особу — закордонний паспорт. Також потрібні виписки з історії хвороби (зокрема, для дітей).

МОЗ наголошує, що пацієнта можуть супроводжувати родичі або близькі, якщо існує потреба у сторонній допомозі та підтримці через важкий стан або необхідність у подальшому післяопераційному догляді. Міністерство визначає час та пункт перетину кордону, узгоджує перетин із прикордонною службою. За підтримки обласної військово адміністрації здійснюється евакуація пацієнтів до визначених клінік-хабів або аеропортів у Польщі, Румунії, Словаччині.

Повернення в Україну здійснюється через посольства чи консульства у країні перебування пацієнта. Медична евакуація для українських пацієнтів є безоплатною.

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