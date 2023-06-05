Панічні атаки: симптоми та способи допомоги – рекомендації від МОЗ

Що таке панічні атаки і як допомогти собі. У Міністерстві охорони здоров’я дали поради та назвали головні симптоми такого розладу.

Як передає НСН, про це йдеться на Facebook-сторінці МОЗ.

У відомстві зауважили, що, за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, приблизно 264 млн людей у всьому світі мають панічні розлади. Тобто від панічних атак страждає 3,6% населення планети.

Ознаками панічних розладів можуть бути такі симптоми:

прискорене серцебиття;

біль у грудях та інші симптоми, схожі на серцевий напад;

надмірне потовиділення;

тремтіння, озноб або припливи жару;

задишка та відчуття задухи;

нудота та/або біль у животі;

запаморочення;

почуття нереальності того, що з вами відбувається (знеособлення або дереалізація);

страх втратити контроль, “збожеволіти” чи померти;

окремі специфічні симптоми.

У МОЗ наголосили, що під час панічної атаки дуже важливо спробувати концентруватися на поточному моменті усіма видами почуттів, так би мовити “заземлитися”.

Головний прийом — поставити обидві ступні на підлогу, щоб відчути опору під ногами.

Однією з найпопулярніших технік є техніка “5–4–3–2–1”, під час якої потрібно назвати:

5 речей, які ви бачите (наприклад, ваші руки, стіл, небо).

4 речі, які ви відчуваєте фізично (наприклад, тверда поверхня під ногами, одяг на тілі тощо).

3 речі, які ви чуєте (наприклад, спів пташок, звук машин, музика).

2 речі, які ви відчуваєте на нюх (наприклад, кава, опале листя, парфуми).

1 річ, яку ви можете відчути на смак (м’ятна гумка, чай тощо).

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