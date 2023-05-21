Стало відомо, що деякій категорії українців підвищать пенсії. Хто зможе отримати 800 гривень доплати

В Україні пенсіонерам, які нагороджені військовими орденами та медалями, виплатять додатково понад 800 гривень на місяць.

Як передає НСН, про це йдеться у Законі України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”.

Виходячи з цього закону зазначена категорія пенсіонерів може отримати надбавки до виплат 20-40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб розміром від 418,6 до 837,2 гривень на місяць. Якщо її розмір залежить від виду і кількості нагород як радянських, так і сучасних.

На даний момент прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2093 гривні. До того ж від цієї суми розраховується відсоток надбавки.

Деяким українцям підвищать пенсії – хто отримуватиме 800 гривень додатково

Зокрема, у 2023 році право на доплати за віком мають декілька категорій громадян:

від 80 років – доплата до 570 гривень щомісяця;

75-80 років – до 456 гривень;

70-75 років – 300 гривень;

мають статус учасника бойових дій (УБД) – 523,25 гривні.

На додаток до цього окремі надбавки отримають військові пенсіонери, які мають звання Герой України з врученням ордена “Золота Зірка”. А також ті, хто після 2014-го нагороджений орденом Богдана Хмельницького трьох ступенів, “За мужність” трьох ступенів чи княгині Ольги трьох ступенів.

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