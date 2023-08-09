Обмежено придатні громадяни можуть бути мобілізовані, однак перелік завдань і місце, де вони проходитимуть службу, будуть іншими

Як повідомляє НСН, юрист Дмитро Дончак пояснив, що обмежено придатні не можуть служити у високомобільних десантних військах, плавскладі, морській піхоті, спецспорудах.

Водночас вони придатні до служби в частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях і навчальних закладах.

Визначення цієї категорії людей є в положенні про військово-лікарську експертизу, затверджене наказом Міністерства оборони України. Ідеться про пункт 20.3 розділу II (медичне обстеження).

Де можуть проходити службу обмежено придатні громадяни під час воєнного стану

Чи можуть обмежено придатного відправити на фронт

У разі направлення обмежено придатного на фронт повинні виконуватися три умови. Тобто такий військовослужбовець не може бути направлений на службу в морську піхоту та в ДШВ ЗСУ, а в постанові ВЛК мають бути чітко названі протипоказані види служби.

Також посада та вид служби має бути пов’язаним з діяльністю саме забезпечення частини. Це не може бути посада стрілок, гранатометник тощо, пояснює юрист.

“Вас не можуть направити на виконання робіт, пов’язаних з фізичною працею: облаштування бліндажів, окопів тощо. Якщо всі три умови виконуються, це означає що в діях вашого керівництва немає ознак порушення законодавства”, – зазначив Дмитро Дончак.

Якщо хоч одна з умов не виконується, військовий може подати письмовий рапорт на ім’я командира частини та просити перевести його на посаду, яка відповідає стану його здоров’я.

У разі ігнорування рапорту можна звертатися на гарячу лінію Міноборони 0−800−500−42 для реєстрації скарги.

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