У Пенсійному фонді України пояснили, чи зараховується до страхового стажу період проходження строкової військової служби

Про це розповідають Новини України – НСН з посиланням на ПФУ.

У Пенсійному фонді пояснил, що основним документом, що підтверджує стаж роботи до 1 січня 2004 року, є трудова книжка. Запис про проходження строкової військової служби вноситься до трудової книжки на основі військового квитка.

Чи зараховується до страхового стажу період проходження військової служби – відповідь ПФУ

Якщо у трудову книжку такий запис внесено, у тому числі зазначено номер військового квитка та дату його видачі, то сканувати військовий квиток та надавати до електронної трудової книжки не обов’язково.

Якщо ж у трудовій книжці не зазначено період строкової військової служби або період зазначено, але в підставах не внесено номер військового квитка та дату його видачі, тоді для підтвердження періоду військової служби військовий квиток потрібно відсканувати та додати до електронної трудової книжки.

Ще новини України: Оцифрування трудової книжки – що треба знати українцям