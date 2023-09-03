У Пенсійному фонді України пояснили, чи припиняються пенсійні виплати у разі відмови від статусу ВПО

Про це повідомила заступник начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Київській області Олена Зорка під час прямої лінії, передає НСН з посиланням на social.com.ua.

Так, українка розповіла, що вона пенсіонерка у статусі ВПО з 2014 року і при цьому жодних виплат не отримує.

Чи припиняється виплата пенсії у разі відмови від статусу ВПО – пояснення ПФУ

“Давно хочу позбутися цього статусу, він ускладнює моє життя — постійні ідентифікації тощо. Він мені не потрібен, дев’ять років живу на підконтрольній території України. Придбала житло у Київській області, зареєструвалася у ньому. Я звичайна мешканка Київської області. Коли У 2017 році я звернулася до органів Пенсійного фонду і повідомила, що хочу відмовитися від статусу ВПО, мене запевнили, що в цьому випадку припиняться пенсійні виплати, адже підставою для їх нарахування є пенсійна справа, але оскільки вона залишилася в Донецьку, її замінює довідка ВПО. “При відмові від статусу зникає підстава для пенсійних виплат. Це замкнене коло, абсурд. Може, вже є певні зміни? І у разі відмови від статусу ВПО, чи не припиняться мої пенсійні виплати?”, – зазначила вона.

У відповідь Олена Зорка сказала, що визначення статусу внутрішньо переміщеної особи входить до компетенції органів соціального захисту населення. Для врегулювання цього питання слід звернутись саме до уповноваженого органу.

“Одночасно зазначаємо, що згідно з постановою № 637 (зі змінами) Кабінету Міністрів України від 05.11.2014, виплата пенсій проводиться внутрішньо переміщеним особам, у тому числі особам, які подали заяву про відмову від довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи та зареєстрували місце проживання та постійно проживають на території, де органи державної влади здійснюють свої повноваження”, – підказала вона.

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