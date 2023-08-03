Національні соцслужби можуть провести перевірку ВПО, тобто фактичного проживання людини. Якщо протягом 30 днів внутрішньо переміщена особа її не пройде, то її позбавлять виплат.

Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець пояснив деталі, як проходитимуть перевірки внутрішніх переселенців, передає НСН.

Як проводять перевірку ВПО

До проведення перевірки перебування ВПО можуть залучати посадових осіб органів соціального захисту населення або територіальних громад.

Підставами для проведення перевірки є:

особа стала на облік ВПО в межах однієї територіальної громади;

у разі отримання повідомлення про зміну фактичного місця проживання/перебування отримувача допомоги;

отримання рекомендацій Мінфіну за результатами верифікації.

Особу, яку перевірятимуть, повинні повідомити про перевірку не менше ніж за 2 два календарні дні до її проведення (за телефоном або іншим доступним засобом зв’язку, який забезпечує фіксацію такого повідомлення).

Якщо ВПО повідомить про відсутність на місці (з поважних причин), перевірку відкладуть на два тижні. Якщо переміщена особа під час перевірки відсутня, посадові особи складуть відповідний акт та залишать повідомлення цій людині.

Непроходження ВПО протягом 30 днів ідентифікації та/або встановлення невідповідності критеріям – це причина для скасування виплат, наголошується у повідомленні.

Зміни в обліку ВПО

Крім того, Дмитро Лубінець нагадав про зміни в обліку ВПО.

Відповідно до змін внесених постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 року № 709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб» до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою КМУ від 01.10.2014 № 509, йдеться у повідомленні.

Хто має право на отримання довідки

Особи, які залишили своє місце проживання та перемістилися з територій, де ведуться бойові дії, або з ТОТ. Ці населені пункти мають бути включені до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих РФ, затвердженого Мінреінтеграції, й щодо яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації РФ;

Особи, у яких внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією РФ проти України, зруйноване або непридатне для проживання житло.

Студенти, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, які перемістилися з територій, на яких ведуться бойові дії, або з ТОТ. А також, у яких внаслідок бойових дій, зруйноване або непридатне для проживання житло.

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