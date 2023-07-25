Виплати ВПО призначатимуть по-новому. В Україні змінили підхід до надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомляє Міністерство соціальної політики у Фейсбуці, передає НСН.

«Відтепер виплати здійснюватимуться на сім’ю протягом шести місяців з можливістю продовжити ще на один шестимісячний термін для соціально вразливих сімей», ідеться в повідомленні.

Як зазначили у міністерстві, також запроваджуються критерії та умови призначення виплат відповідно до майнового стану і терміну перебування за кордоном.

Зокрема, українці, які перебувають за кордоном більше 30 днів без вагомих причин, не вважатимуться внутрішньо переміщеними особами і будуть позбавлені державних виплат із 1 серпня.

У разі припинення надання допомоги, орган соціального захисту населення повідомить отримувача виплат.

Як повідомлялось, 11 липня уряд ухвалив постанову №709 «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб».

Для всіх внутрішньо переміщених осіб, які отримують допомогу зараз, з 1 серпня 2023 року буде автоматично продовжено виплату допомоги ще на 6 місяців, до кінця січня 2024 року.

Дорослі працездатні ВПО отримують 2 000 грн щомісячно, діти та особи з інвалідністю – 3 000 грн.

Про всі зміні з 1 серпня і з 1 вересня ми писали тут.

Виплати ВПО призначатимуть по-новому – що змінилося. Відео

Також ми розповідали про те, чи отримають допомогу внутрішні переселенці, які витратили більше 100 тис на лікування.

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