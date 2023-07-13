Чи обов’язково пропускати машину з “мигалкою” – роз’яснення для водіїв

Проблискові маячки зазвичай розміщені на службових автомобілях “швидкої”, правоохоронців і рятувальників. В яких випадках можна не пропускати машину з “мигалкою”
Миганням проблискових маячків службові машини сигналізують, що автівку потрібно пропустити під час руху на екстрений виклик. Однак є випадки, коли робити це зовсім необов’язково.
Про це розповіли на сайті для водіїв Autodriver, передає НСН.
Якими бувають спецсигнали
Кожен проблисковий маячок має свій колір і призначення:
- синій колір – поліція та інші екстрені служби
- червоний колір встановлюють додатково до синього маячка. Він має найвищу пріоритетність.
- зелений використовують у машинах, які їдуть в колоні та замикають її
- білий – “мигалка” інкасаторських служб
- помаранчевий, іноді жовтий – комунальні служби чи машини, які перевозять великогабаритні та/або небезпечні вантажі
Зазначимо, що два останніх кольори мають лише позначальний характер. Тобто пропускати такі автівки непотрібно.
Чи обов’язково пропускати машину з “мигалкою”
Екстрені служби можуть також використовувати звукові сигнали та різного типу сирени. Автомобілі з ними точно потрібно пропускати на дорозі.
Може бути навіть так, що на машині не горять світлові маячки, а лунає лише сирена. Це знак, що транспорт все одно потрібно пропустити.
Як потрібно діяти водіям
Якщо позаду вас видніється синій проблисковий маячок і чути сирену, ви повинні пропустити авто. Цей транспортний засіб може ігнорувати світлофор і регулювальника, якщо він є.
У випадку якщо ви бачите червоний проблисковий маячок, притисніться до узбіччя та повністю зупиніть свій транспортний засіб. Червоний сигнал використовується в найбільш невідкладних випадках.
А якщо їде машина з помаранчевим проблисковим маячком, то водій цивільного транспортного засобу не повинен перешкоджати роботі автомобілів з включеними маячками такого кольору.
Які штрафи за порушення
Якщо водій порушить правило про необхідність пропустити оперативний автомобіль, його можуть оштрафувати згідно з частиною третьою статті 122 КУпАП.
За подібне порушення можна заплатити штраф розміром 680 гривень. Однак трапляються випадки, коли екстрену службу пропустити неможливо, наприклад, затор. У такому випадку штраф не випишуть.
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