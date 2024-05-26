У Міністерстві оборони надали пояснення, чи можуть ТЦК позбавляти військовозобов’язаних водійських прав
ТЦК не мають парва забирати водійські права у військовозобов’язаних. Проте це може зробити суд.
Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Міністерство оборони України.
У відомстві пояснили, що у разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК та СП можуть подавати позов до суду з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.
Рішення про позбавлення прав водія ухвалює суддя. Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню.
Чи можуть ТЦК позбавляти військовозобов’язаних водійських прав – пояснили у Міноборони
Також у рамках мобілізації можуть вилучити траспортний засіб. Але за умови, що це не єдиний ТЗ громадянина.
Раніше ми розповідали, що загальна мобілізація в Україні триває. Тому військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років продовжують отримувати повістки.
Що таке повістка і яких видів вона буває
В Міноборони пояснили, що повістка – це офіційний виклик військовозобов’язаного до ТЦК та СП. Повістка вручається для уточнення облікових даних. Під час мобілізації українці призовного віку повинні з’явитися до ТЦК та СП у строки, зазначені в отриманих ними повістках.
Для чого вручають повістки
- взяття на військовий облік;
- проходження медичного огляду для визначення придатності до військової служби;
- уточнення персональних даних, даних військово-облікового документа з військово-обліковими даними Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних, резервістів “Оберіг”;
- призов на військову службу під час мобілізації та відправка до місць проходження військової служби.
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