Чи можуть призвати до армії студентів, які взяли академічну відпустку – роз’яснення

В Україні триває мобілізація. Студенти мають право на відстрочку від мобілізації у період навчання. Стало відомо, чи можуть призвати до армії студентів, які взяли академічну відпустку

Ситуацію із мобілізацією студентів прокоментував юрист Дмитро Дончак, повідомляє НСН.

До нього звернувся українець, який навчається на магістратурі. Його зацікавили два питання: чи нададуть йому відстрочку від роботи у разі оформлення академічної відпустки, та чи правда те, що у ЗСУ не призивають чоловіків до 25 років без військового досвіду.

Чи можуть призвати до армії студентів, які взяли академічну відпустку

Правозахисник зазначив, що закон про зниження призовного віку з 27 до 25 років ухвалений Верховною Радою, але ще не підписаний президентом Володимиром Зеленським. Якщо глава держави схвалить його, військовозобов’язані з 25-річного віку можуть бути мобілізовані. Щодо наявності чи відсутності військового досвіду, то цей фактор ніколи не впливав на призов до армії.

З приводу академічної відпустки, то в цей період студентів також не можуть примусово мобілізувати та відправити на фронт.

“Отже, під час академічної відпустки студент не втрачає свого статусу здобувача освіти, а тому може бути мобілізований лише за власним бажанням, або у разі відрахування”, – пояснив експерт.

Нагадаємо, що академічну відпустку зазвичай надають студентам, у яких виникли проблеми зі здоров’ям – загострилися захворювання, які потребують тривалого лікування. ВНЗ з 2018 року самостійно визначають правила надання академічної відпустки.

Серед причин для перерви у навчанні можуть бути:

вагітність та пологи;

догляд за дитиною до 3-річного віку;

сімейні обставини;

інші обставини, які повинні бути документально підтверджені.

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