Які категорії чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням – перелік

Через війну в Україні триває воєнний стан та загальна мобілізація. Призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням

Законом визначенні певні категорії чоловіків, яких можуть мобілізувати лише за власним бажанням.

Серед них особи з інвалідністю та батьки, які самостійно виховують неповнолітніх дітей повідомляє Obozrevatel. Про це розповідає НСН.

Які категорії чоловіків можуть мобілізувати лише за власним бажанням

В Україні існує список осіб, яких можуть мобілізувати на військову службу лише за їхнім бажанням, зокрема це:

Заброньовані працівники.

Особи з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я.

Особи, у яких більше як три дитини віком до 18 років.

Особи, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років.

Жінки та чоловіки, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років або повнолітню дитину з інвалідністю I чи II групи.

Особи, які виховують хвору дитину з ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними орфанними захворюваннями, онкологією, психічними розладами, цукровим діабетом I типу та іншими хворобами.

Усиновителі, опікуни, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Військовозобов’язані, які доглядають за хворою дружиною, чоловіком, дитиною чи батьками.

Військовозобов’язані, які мають дружину або чоловіка з інвалідністю або батьків з інвалідністю I чи II групи.

Опікуни осіб з інвалідністю.

Жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину чи дітей, а хтось із подружжя вже проходить військову службу.

Студенти, аспіранти та докторанти денної або дуальної форми навчання, науковці та педагоги.

Особи, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти у війні з 2014 року.

Отже, ці категорії громадян можуть бути мобілізовані на військову службу лише за їхнім власним бажанням.

Раніше, начальник Харківського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки полковник Володимир Арап розповів, кого мобілізують першочергово. Він зазначив, що оскільки останнім часом підготовка українських військових часто проходить за кордоном, насамперед повістки отримують чоловіки, які володіють іноземними мовами на високому рівні та які можуть освоїти західні зразки озброєння дуже швидко.

Як відомо, цього року студентів, які навчаються на денній та дуальній формі навчання в українських чи закордонних навчальних закладах, не призиватимуть до армії. Однак, вони можуть добровільно мобілізуватися.

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