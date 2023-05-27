Які речі слід взяти з собою мобілізованому в армію – перелік

В Україні триває воєнний стан та мобілізація, під час якої можуть призвати чоловіків віком від 18 до 60 років. Як речі треба взяти з собою мобілізованому

Краще завчасно зібрати все необхідне, щоб потім не витрачати багато часу на збори.

Які речі треба взяти с собою мобілізованому розповідає НСН з посиланням на Апостроф.

Документи

Потрібно подбати про документи – паспорт, водійські права, військовий квиток тощо, які слід носити у нагрудній кишені та краще тримати у водонепроникному зіп-пакеті.

Одяг

Одяг, зрозуміло, треба брати по сезону, але куртка повинна бути з міцного та непромокального матеріалу, який захищає від вітру, холоду та дощу. Вона не повинна бути яскравою. Штани також мають бути з міцної тканини, до яких потрібно додати шкіряний ремінь. Взуття не повинно бути новим, аби не натерти ноги. Головне – воно повинно бути зручним та не промокати.

Які речі слід взяти з собою мобілізованому в армію

Також у призовника має бути флісова кофта, декілька футболок та трусів з натуральної тканини й багато шкарпеток, темна шапка та термобілизна, яка врятує від вранішніх холодів.

Предмети гігієни

Потрібно узяти зубну пасту та декілька щіток, пару шматків мила, туалетний папір, одноразові станки для гоління, пару темних рушників, серветки сухі та вологі, носові хустки.

Речі, які мають бути під рукою

Це засоби для розведення вогню, на кшталт туристичних сірників, які зберігають свої “запальні” властивості, на відміну від запальничок, які можуть відсиріти. Також потрібно взяти сухий спирт в таблетках, набір туристичного посуду, універсальний ніж типу «мультитул», світлодіодний ліхтарик на батарейках, сонцезахисні окуляри, але з пластиковим склом.

Також у пригоді стане наручний годинник з протиударними властивостями, а також захистом від пилу та вологи й мобільний телефон, який розрахований на використання у екстремальних умовах.

Аптечка

Аптечка має бути складена з урахуванням індивідуальних потреб мобілізованого, але обов’язково містити активоване вугілля, знеболюючі та жарознижувальні засоби, бинт, вата, лейкопластир, якийсь засіб для знезараження ран та репелент від комах.

Харчування

Також мобілізованому треба потурбуватися про харчування на перший день-два, тому варто покласти до рюкзака дві-три консерви тушкованого м’яса з кашею, несолоні крекери, пару плиток шоколаду та стіки з кавою або чай в пакетиках.

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