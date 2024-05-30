У Міністерстві юстиції відповіли, чи можуть мобілізувати ув’язнених жінок до лав Збройних сил України.

Згідно законк, ув’язнені жінки можуть долучитися до лав Збройних сил. Наразі таких випадків не зафіксовано. До того ж на даний момент в українській армії немаєпопиту на мобілізацію жінок.

Про це заявиви міністр юстиції України Денис Малюська, повідомляють Новини України – НСН з посиланням на РБК-Україна.

“Жінок немає. Знову ж таки, у нас немає в законі обмежень щодо того, що це будуть чоловіки чи жінки. Теоретично така можливість є, але поки що попиту в Збройних силах на мобілізацію жінок немає”, – сказав Малюська

При цьому, за словами міністра юстиції, жінок “справді мало в тюремній системі”.

Чи можуть мобілізувати ув’язнених жінок – відповідь Мін’юста

“Цифру зараз назвати не готовий, але насправді ми не говоримо про якусь велику кількість людей. По-перше, і злочини вони тяжкі набагато рідше скоюють, а по-друге, знову ж таки, суди не так часто дають тяжкі покарання, тобто покарання, пов’язані з позбавленням волі”, – додав міністр.

Як розповів Денис Малюська, станом на 29 травня 4,5 тисячі увʼязнених подали заяви на проходження військової служби. З них 4 тисячі пройшли військово-лікарську комісію і є придатними.

Також він уточнив, що до лав ЗСУ приєдналися вже 650 людей з місць відбування покарань.

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