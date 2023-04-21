Чи може Україна вступити до НАТО частинами – відповідь МЗС

Україна не може вступити до НАТО частинами. Членство в Альянсі буде лише за умови дотримання міжнародно визнаних кордонів

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс в ефірі телемарафону.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

Україна не може вступити до НАТО частинами

“Україна не може і не вступатиме (до НАТО – ред.) частинами. Україна є державою, яка має міжнародно визнані кордони. Звичайно, ми приєднуватимемося до тих чи інших організацій у міжнародно визнаних кордонах”, – підкреслив він

За його словами, прикладом у питанні євроатлантичної інтеграції для України може бути шлях Фінляндії та Швеції. Варіант вступу через ПДЧ не підходить нашій країні.

“Ми в принципі переросли цей етап. Сьогодні Україна з військової точки зору готова до членства більше ніж деякі інші члени”, – уточнив Перебийніс

Дипломат додав, що є й політичні вимоги, які Україна вже виконує, наближаючись до вступу в ЄС.

“Тому ми думаємо, що повинні розраховувати в наближенні нашого членства в НАТО не на десятиліття, а набагато швидше”, – зазначив заступник глави МЗС

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