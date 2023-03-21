«Найближчі 6 місяців стануть вирішальними у війні» – представник НАТО

Наразі триває підготовка до контрнаступу ЗСУ, який очікується вже навесні-літом. Найближчі 6 місяців стануть вирішальними у війні, заявив в інтерв’ю Bild високопосадовець НАТО, повідомляє НСН



«Ми готуємось до наступу навесні чи влітку. Найближчі шість місяців стануть ключовим періодом у війні не лише для України, а й для союзників», — заявив він.

Чиновник не сумнівається в тому, що зброя, яка зараз поставляється Заходом, буде використана вже в травні, щоб витіснити російську армію з півдня та сходу України.

Він також дав інформацію про можливі місця українського контрнаступу, але додав, що мав бути дуже обережним із міркувань безпеки.

За його словами, Росія «справедливо» передбачає, що основні українські наступи відбуватимуться у Луганській та Запорізькій областях.

У НАТО заявили, що найближчі 6 місяців стануть вирішальними у війні

Працівник НАТО зазначив, що подальші наступи України він не може коментувати. Їх слід розуміти або як відволікання російських сил або як реальну ціль зусиль зі звільнення українських територій.

Він наголосив, що мета наступу на південному сході країни: «Прорвати сухопутний міст до Криму».

Минулого тижня видання Politico повідомило, що США зосереджено на підготовці України до великого весняного контрнаступу для відвоювання своїх територій, захоплених РФ. Воно може розпочатися вже до травня.

28 лютого керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що наступні три місяці у повномасштабній війні Росії проти України будуть дуже активними та вирішать подальший перебіг подій.

Президент Володимир Зеленський у зверненні того ж дня сказав, що Україна готує нові активні дії Сил оборони.

Джерело

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