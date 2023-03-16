Два сценарії українського наступу озвучили в США

Американські чиновники розглядають два сценарії українського наступу, який може розпочатися вже в травні

Про це повідомляє Politico, розповідає НСН

Зараз офіційні особи США все більше зосереджені на тому, щоб підготувати Україну до великого весняного наступу, який, як вони очікують, розпочнеться до травня.

Україна ще не визначилася зі стратегією, кажуть офіційні особи США, але у неї є, по суті, два варіанти: просуватися на південь через Херсон до Криму або рухатися на схід зі своєї північної позиції, а потім на південь, перерізаючи російський сухопутний міст.

Перший варіант нереалістичний, кажуть посадовці, оскільки Росія окопалася у своїй обороні на східному березі річки Дніпро, а Україна не має живої сили для успішної десантної операції проти такого роду сил. Тому найімовірніше, що втілювати у життя будуть саме другий варіант наступу.

В США озвучили два сценарії українського наступу

З початком весни офіційні особи США все більш стурбовані скороченням поставок боєприпасів, протиповітряної оборони та зменшенням кількості досвідчених солдатів.

У кулуарах офіційні особи США тиснули на Україну, щоб вона зберігала артилерійські снаряди та стріляла більш прицільно. Насамперед це стосується Бахмута, де обидві сторони швидкими темпами витрачають боєприпаси.

У той час як офіційні особи США намагаються не вказувати Україні, як вести війну, лідери Пентагону заявили, що надане обладнання та навчання дозволять ЗСУ виграти війну, де і коли вони цього захочуть.

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