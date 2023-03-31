Орбан заговорив про миротворців в Україні від ЄС – у Кремлі відреагували

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив про миротворців в Україні від ЄС. У Кремлі вже відреагували на цю інформацію, передає НСН.

Орбан заявив, що країни Євросоюзу нібито близькі до обговорення питання щодо відправлення миротворчих сил до України. Про це повідомляє радіо Kossuth.

«Ми близькі до того, щоб у розмовах європейських лідерів легітимним і прийнятим стало питання про те, чи можуть країни-члени ЄС послати в будь-якій формі війська миротворчого типу чи краще не посилати», – сказав політик

Подібні обговорення Орбан назвав межею, що раніше не переступалася. За словами угорського прем’єра, ще рік тому лідери ЄС сперечалися, чи допустимо в принципі відправляти в Україну зброю, а тепер посилають дедалі більше важкої зброї.

На заяву Орбана вже відреагували у Кремлі. Зокрема, Дмитро Пєсков та Дмитро Медведєв. Пєсков назвав такі обговорення ‘потенційно небезпечною темою’.

«Якщо йдеться вже про серйозні якісь переговори, то це потенційно надзвичайно небезпечне обговорення. Потенційно це дуже небезпечна тема», – сказав речник президента РФ під час прес-колу. Пєсков додав, що у світовій практиці відправка миротворців до зони бойових дій зазвичай має здійснюватися виключно за згодою обох сторін конфлікту.

Що стосується Дмитра Медведєва, то він висловився у своїй звичній манері, погрожуючи всім і вся, використовуючи лайливу лексику, ніби він не державний діяч, гопник з підворіття.

Нижче – повний текст його реакції

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